Nunzia De Girolamo, la decisione a sorpresa della Rai: cosa succede

Programmi Tv. I Palinsesti Rai 2025-26 sono stati ufficializzati da dieci giorni, ma il quadro completo delle novità sta emergendo solo ora. Tra i nomi protagonisti della prossima stagione spicca quello di Nunzia De Girolamo, che si prepara a vivere un vero e proprio sabato da padrona di casa su Rai 1. Oltre alla nuova versione pomeridiana di Ciao Maschio, la conduttrice sarà alla guida anche di una seconda trasmissione. Un format inedito che promette atmosfere intime e interviste one-to-one.

Il sabato è suo: De Girolamo tra pomeriggio e seconda serata

La Rai ha deciso di puntare forte su Nunzia De Girolamo, e per lei ha disegnato un doppio impegno nella giornata del sabato. Come annunciato ufficialmente, sarà al timone della nuova edizione di Ciao Maschio, che abbandona la terza serata per approdare nel pomeriggio del sabato di Rai 1, in una fascia tanto delicata quanto strategica.

Ma la vera sorpresa è arrivata solo ora. Il portale DavideMaggio.it, sempre ben informato sulle dinamiche televisive, ha svelato che la De Girolamo non si fermerà lì. A partire da gennaio 2026, sarà protagonista anche in seconda serata con una nuova trasmissione di interviste immersive, caratterizzate da un tono intimo e riflessivo, sulla scia del leggendario stile Costanzo. “L’Azienda intende affidarle una nuova trasmissione di interviste immersive one-to-one rievocative del celebre ‘cubo’ di costanziana memoria…”, si legge sul portale.

Un ritorno alle origini: interviste d’autore in chiave contemporanea

La nuova sfida per Nunzia De Girolamo si giocherà su un terreno familiare: la seconda serata del sabato, quella che l’ha vista protagonista negli ultimi anni con il suo talk notturno. Ed è proprio in quella fascia che il nuovo programma dovrebbe debuttare a gennaio, sempre su Rai 1, secondo quanto riportato dal portale televisivo.

Il format punterà su interviste a tu per tu, con un’atmosfera raccolta, quasi teatrale. Un riferimento chiaro al “cubo” creato da Maurizio Costanzo, simbolo di un giornalismo televisivo che ha fatto storia. Per la De Girolamo si tratterà di un salto di qualità, potendo sfruttare appieno la sua esperienza, la capacità di empatia e l’autorevolezza maturata sul campo. Un modo per rilanciare il racconto televisivo in chiave personale, in un contesto in cui il pubblico sembra sempre più attratto dalle storie vere e dal dialogo profondo.

