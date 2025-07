Ciak per la serie Tv Harry Potter: svelata la prima foto del nuovo maghetto

Il mondo magico di Harry Potter sta per tornare, questa volta in versione seriale. HBO Max ha annunciato l’inizio ufficiale delle riprese della nuova serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Le riprese si stanno svolgendo presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito, lo stesso luogo dove furono girati anche i film originali. L’annuncio è stato accompagnato dalla prima immagine di Dominic McLaughlin nei panni del giovane mago, pubblicata sui social con la frase emblematica: “Primo anno, un passo avanti.”

Accanto a McLaughlin, interpreteranno i ruoli dei suoi inseparabili amici Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger e Alastair Stou nel ruolo di Ron Weasley. Insieme affronteranno la scoperta del mondo magico e la minaccia del temibile Lord Voldemort. Tra i nuovi membri del cast figurano Rory Wilmot come Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nei panni di Madama Bumb e Anton Lesser come Garrick Olivander.

Tra gli adulti, spiccano John Lithgow nel ruolo del Professor Silente, Janet McTeer in quello della Professoressa McGranitt, Paapa Essiedu come Severus Piton, Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid, Paul Whitehouse come Argus Gazza e Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrell. Un cast ricco e internazionale che promette di portare nuova linfa all’universo creato da Rowling.

