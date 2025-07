Serie tv. “Italian Postcards”: tutto sulla nuova serie originale italiana in arrivo su Prime Video: è firmata da un premio Oscar – Una ragazza viziata dell’Upper West Side catapultata a Palermo senza carta di credito: è questa la premessa irresistibile di Italian Postcards, nuova serie originale annunciata da Prime Video nel corso dell’evento Prime Video Presents Italia 2025, tenutosi al cinema Barberini di Roma. Un progetto ambizioso che promette di unire il gusto della commedia all’italiana con il ritmo serrato delle migliori produzioni internazionali.

Leggi anche: Ciak per la serie Tv Harry Potter: svelata la prima foto del nuovo maghetto

Leggi anche: Barry, su Sky la terza stagione della dark comedy pluripremiata

“Italian Postcards”: tutto sulla nuova serie originale italiana in arrivo su Prime Video: è firmata da un premio Oscar

Alla regia c’è Jessica Yu, nome che gli addetti ai lavori conoscono bene: nel 1997 ha vinto l’Oscar per il Miglior cortometraggio documentario con Breathing Lessons: The Life and Work of Mark O’Brien. Ma negli ultimi anni il suo tocco autoriale si è fatto notare anche nella serialità di qualità, firmando episodi di show amatissimi come Fosse/Verdon, Only Murders in the Building e The Morning Show. E ora, con Italian Postcards, Jessica Yu si misura con un racconto tutto nuovo: quello di una ragazza americana alle prese con la Sicilia, le sue contraddizioni e una famiglia ingombrante.

Di cosa parla “Italian Postcards”

Mia, la protagonista, è giovane, bella, privilegiata e completamente impreparata alla vita reale. Quando il nonno decide di darle una lezione di vita spedendola in Sicilia – senza soldi né comfort, e soprattutto senza carta di credito – la ragazza si ritrova a dover lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. Siamo lontani anni luce dai brunch bio dell’Upper West Side: Palermo è un’altra storia, e Mia dovrà imparare a cavarsela tra case da vendere, clienti imprevedibili e una cultura che non si piega ai suoi capricci da jet set. Le riprese inizieranno a fine settembre nel capoluogo siciliano, ma il cast è ancora top secret. L’unica certezza è che, dietro la macchina da presa, ci sarà una squadra internazionale: la serie è creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, mentre la produzione è firmata da Amazon MGM Studios in collaborazione con Gaumont Italia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva