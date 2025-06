Disastro aereo in India, un nuovo video rivelerebbe la verità dietro la tragedia

Un nuovo video ad alta definizione getta luce su un momento critico avvenuto a bordo del volo AI171, decollato da Ahmedabad con destinazione Londra. Solo 18 secondi di immagini, ma abbastanza nitide da mostrare un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola: l’attivazione della Ram Air Turbine (RAT). Un dispositivo che nessun pilota vorrebbe mai vedere in azione.

Aereo precipitato in India: il disastro che ha sconvolto il mondo

Il tragico incidente del volo AI171 ha lasciato l’India e il mondo intero in uno stato di choc profondo. L’aereo, un Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India, è precipitato poco dopo il decollo, lasciando sul terreno una scia di devastazione. Le parole del pilota, pronunciate nel disperato mayday — “non abbiamo abbastanza potenza per salire” — hanno subito fatto il giro del mondo, confermando il fatto che il velivolo si sia trovato in una situazione di emergenza sin dai primissimi istanti.

Spunta un nuovo video sul Boeing di Air India

Un video amatoriale diffuso e rimbalzato sui media nelle ore successive al disastro mostra il velivolo nei secondi successivi al decollo, prima dell’impatto fatale. Le immagini hanno alimentato il dibattito tra esperti di aviazione e semplici osservatori, tutti alla ricerca di risposte su cosa sia andato terribilmente storto. Ma ora è emerso un nuovo video, ad altissima qualità, che potrebbe finalmente offrire elementi chiave per comprendere l’esatta sequenza degli eventi.

