L’allarme e l’atterraggio d’emergenza a Roma: momento di tensione in volo – Un volo serale si è trasformato in una situazione di emergenza nei cieli europei. Un aereo in partenza da Parigi e destinato all’isola di Reunion ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di una crisi medica a bordo. Attorno alle 22, l’aereo è atterrato all’aeroporto di Fiumicino dove i soccorsi erano già in attesa.

L’allarme è stato lanciato nella serata di domenica 7 luglio, quando il comandante ha comunicato la necessità di un atterraggio urgente. Un passeggero ha manifestato seri problemi di salute, richiedendo un trasferimento immediato in ospedale. L’equipaggio ha agito rapidamente per mantenere stabile il passeggero fino all’arrivo a Roma.

Atterraggio d’emergenza a Fiumicino

Si è successivamente confermato che il volo era operato da Air France, decollato da Parigi e diretto verso una destinazione tropicale. La rotta è stata interrotta per salvaguardare la vita del passeggero in difficoltà. L’aereo ha ricevuto l’autorizzazione all’atterraggio a Fiumicino e ha iniziato le procedure di discesa verso la pista.

