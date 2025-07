Sale sul ring e viene “folgorato”: paura per il campione. Cos’è successo (VIDEO)

Attimi di panico e incredulità durante un evento sportivo decisamente fuori dagli schemi. Dopo la vittoria, il pugile ha improvvisato una scena che ha lasciato il pubblico col fiato sospeso: è crollato a terra come folgorato, per poi rialzarsi e concludere il tutto con un tuffo in piscina. Le immagini dell’accaduto sono impressionanti. Ma è stato davvero un incidente o solo uno show?

Cos’è il Weed Boxing: pugni e marijuana sul ring

Il protagonista è Ivan Parshikov, pugile russo che ha partecipato al controverso Weed Boxing in Thailandia, dove prima di salire sul ring gli atleti sono invitati a fumare cannabis. Il Weed Boxing è un format nato in Thailandia, Paese che dal 2022 ha depenalizzato l’uso ricreativo della marijuana, attirando l’attenzione di curiosi, sportivi alternativi e influencer da tutto il mondo. In questo evento, ai partecipanti è consentito – se non addirittura suggerito – fumare cannabis prima del combattimento, aggiungendo un elemento surreale e controverso alla disciplina pugilistica.

Paura in Thailandia, il pugile Ivan Parshikov crolla dopo il match

È in questo contesto che Ivan Parshikov, pugile russo, ha disputato e vinto il suo match. Ma la vera scena clou si è verificata dopo la vittoria. Nel tentativo di festeggiare, si è arrampicato sulle corde del ring aggrappandosi alla struttura dell’impianto di illuminazione. Qualche istante dopo è crollato a terra, privo di sensi, come se avesse ricevuto una scossa elettrica.

