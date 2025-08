Atterraggio d’emergenza dopo l’impatto: panico in volo, cos’è successo (VIDEO)

Un volo di linea ha vissuto momenti di forte tensione poco dopo il decollo. Durante il viaggio, una violenta scossa ha attraversato la cabina dell’aeromobile. I passeggeri, colti di sorpresa da un rumore sordo e inaspettato, hanno avvertito immediatamente che qualcosa non andava. L’equipaggio è intervenuto prontamente per rassicurare tutti e mantenere l’ordine a bordo, anche se la preoccupazione era ben percepibile tra i presenti.

Leggi anche: “Aiuto! È svenuta”: choc al concerto della famosa cantante (VIDEO)

Comandante costretto a un atterraggio d’emergenza

Nei minuti successivi, il comandante ha comunicato la decisione di invertire la rotta e far rientro all’aeroporto di partenza. L’annuncio è stato accolto con un silenzio carico di tensione, mentre i passeggeri cercavano di comprendere la natura dell’accaduto. Il personale di cabina, seguendo le procedure, ha preparato tutti per un possibile atterraggio d’emergenza, controllando che ogni passeggero fosse correttamente allacciato e pronto per la manovra.

L’aereo ha iniziato il suo percorso di ritorno, sorvolando la città e perdendo quota gradualmente. Il tempo sembrava dilatarsi, ogni istante era vissuto con apprensione. Alla fine, il velivolo ha toccato terra in sicurezza, tra il sollievo generale e un lieve mormorio di soddisfazione nella cabina. Nessun ferito tra passeggeri ed equipaggio, ma la paura è stata tangibile fino all’ultimo momento.

Una volta a terra, il personale tecnico si è immediatamente avvicinato all’aeromobile per una prima valutazione dei danni. Le immagini diffuse successivamente mostrano la gravità dell’impatto subito dalla parte anteriore del velivolo, con una vistosa apertura e segni evidenti anche su uno dei motori.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva