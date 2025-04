Auto sulla folla ad un festival: diversi morti e feriti, la situazione. Durante un vivace festival dedicato al cibo e alla musica, un grave incidente ha sconvolto l’atmosfera di festa: un’auto si è lanciata sulla folla, causando il panico dei presenti. Ci sono vittime. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Terrore al Festival, auto travolge la folla

Un'occasione di festa e di aggregazione per la comunità, un tripudio di spezie e musica in cui famiglie e giovani si godevano una serata di gioia; Questo quadro di allegria è stato spezzato bruscamente quando un suv ha fatto irruzione tra la folla, seminando terrore e caos. Il suono dei tamburi è stato sopraffatto dalle urla e dal rumore dei tavoli che si rovesciavano, mentre la gente cercava disperatamente di mettersi in salvo.

I dettagli della tragedia

La tragedia si è consumata durante il festival Lapu Lapu organizzato dalla comunità filippina, vicino alla 41st Avenue e Fraser Street a Vancouver quando il veicolo ha travolto i partecipanti all’evento, lasciando dietro di sé una scia di dolore e distruzione. Le autorità hanno confermato diverse vittime e il conducente è stato subito arrestato. La comunità, sconvolta, cerca ora di comprendere le motivazioni di un gesto così inspiegabile.

Secondo il Vancouver Sun, il dramma si è verificato intorno alle 20 ora locale, poco dopo le celebrazioni erano giunte al culmine. L’evento, che vede ogni anno la partecipazione di molti membri della comunità filippina, è stato irrimediabilmente segnato da questo tragico episodio.

