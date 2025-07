Bimba di un anno e mezzo mangia una brioche al bar e finisce in ospedale: cosa le è successo

Momenti di grande paura al Lido degli Estensi, dove una bambina di un anno e mezzo ha avuto una grave reazione allergica dopo aver assaggiato una brioche con crema al pistacchio. La piccola, in vacanza con i genitori, ha iniziato a stare male immediatamente. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale, dove è stata presa in cura dai pediatri. L’Ausl ha confermato: si è trattato di una forte allergia, non di shock anafilattico. Fortunatamente, la bimba è già stata dimessa.

La reazione dopo un solo assaggio: allarme al bar dello stabilimento

È bastato un solo assaggio. La bambina aveva appena avvicinato alla bocca una brioche al pistacchio quando è scattato l’allarme: la pelle ha iniziato a coprirsi di bolle e il suo volto è diventato rossastro. L’episodio è avvenuto al Bagno Sayonara, stabilimento balneare molto frequentato del Lido degli Estensi, località balneare sulla costa ferrarese.

A raccontare l’accaduto è Renata Simoni, titolare dello stabilimento, che si è trovata davanti il padre della piccola, in evidente stato di panico: «Mi ha detto di averle dato una pasta al pistacchio. La bambina era piena di bolle e la pelle aveva cambiato colore». È stato subito chiamato il 118, mentre i presenti hanno fatto il possibile per alleviare il malessere della piccola in attesa dei soccorsi.

L’intervento dei soccorsi: impacchi d’acqua e corsa in ospedale

Nel frattempo, chi era con la famiglia ha cercato di mantenere la bambina vigile e idratata. «Le abbiamo fatto impacchi d’acqua e provato a farla giocare», raccontano dal bagno Sayonara. «Tendeva a chiudere gli occhi e volevamo tenerla sveglia fino all’arrivo dei sanitari», il racconto di uno dei testimoni a Il Resto del Carlino. Un comportamento tempestivo e fondamentale per affrontare i primi istanti di una situazione ad alto rischio.

I sanitari del 118 sono arrivati in breve tempo e, valutate le condizioni, hanno deciso per il trasporto immediato in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Una procedura seguita scrupolosamente per escludere complicazioni più gravi.

