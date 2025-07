Bimbo di 5 anni scompare in un campeggio, ricerche disperate: l’ultimo avvistamento

Ore d’ansia in Italia, dove un bambino di 5 anni è scomparso nella serata di ieri dal campeggio dove si trovava insieme alla famiglia. Da quel momento sono scattate ricerche a tappeto che coinvolgono forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari, con l’aiuto di droni e unità cinofile. Da ieri, del bimbo non c’è più alcuna traccia. Ecco cosa sappiamo finora.

Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso in un campeggio a Latte

Il piccolo, Alain Barnard Ganao, nato a Torino da famiglia di origine straniera, si trovava in vacanza nel campeggio insieme a madre, padre e fratelli. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Carabinieri, polizia, vigili del fuoco, protezione civile, volontari e unità cinofile sono impegnati senza sosta nelle ricerche. Durante la notte è stato utilizzato anche un drone dotato di termocamera, che ha sorvolato l’area del rivo adiacente al campeggio e le zone boschive vicine.

È stata istituita una task force dei vigili del fuoco e sono stati impiegati anche i Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e i Tas (Topografia Applicata al Soccorso), che stanno mappando ogni metro quadrato per evitare sovrapposizioni e individuare le aree ancora da battere. Il campo di ricerca si estende dalla collina fino alla costa, includendo anche spiagge, sentieri, strade provinciali e supermercati della zona.

Chi è Alain Barnard Ganao: identikit e dettagli

Alain ha cinque anni, è di carnagione scura, e al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Non aveva con sé alcun dispositivo elettronico o cellulare. La sua famiglia, secondo quanto riferito, non lo ha più visto dopo le 19:00 e ha lanciato subito l’allarme.

La segnalazione di un passante è al momento l’unica testimonianza concreta. Nessun altro ha notato movimenti sospetti né ha riferito di aver visto il bambino in zone limitrofe. Il campeggio è stato interamente controllato, senza esito. Le autorità non escludono alcuna pista, ma al momento l’ipotesi più probabile resta quella dell’allontanamento accidentale. Dove è stato visto per l’ultima volta prima della sparizione?

