Bomba d’acqua e allagamenti in Italia: frana investe due auto

Il maltempo sta travolgendo l’Italia da Nord a Sud, provocando disagi, danni e purtroppo anche una vittima. Tra bombe d’acqua, blackout ferroviari, frane e allagamenti, la situazione resta critica in molte aree del Paese. Le regioni più colpite sono Friuli Venezia Giulia, Campania, Umbria, Lombardia e Marche, dove si segnalano anche gravi danni alle infrastrutture. E mentre al Sud imperversa ancora il caldo africano, il Nord affronta fenomeni sempre più estremi. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Friuli Venezia Giulia: treni in tilt e fulmini sul Carso

Una delle zone più colpite è stata il Friuli Venezia Giulia, dove una tempesta di fulmini ha causato gravi disagi alla circolazione ferroviaria lungo la linea Trieste–Venezia. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, si sono verificati ritardi fino a 90 minuti, con 3 convogli cancellati e 13 limitati nel percorso, rendendo necessario l’intervento di bus sostitutivi. Il maltempo si è concentrato in particolare sul Carso triestino, dove si sono registrate precipitazioni record: 165 mm d’acqua nel Cansiglio, 117 mm a Magnano in Riviera e 70 mm ad Arba in una sola ora.

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto numerose segnalazioni di allagamenti a Trieste, Spilimbergo, Duino, Tarcento e Gorizia, oltre a frane e cadute di alberi in vari comuni. La Costiera triestina è stata chiusa a intermittenza per permettere la rimozione di alberi pericolanti. Le condizioni estreme hanno messo a dura prova le squadre di emergenza, impegnate senza sosta in decine di interventi.

Campania: tempesta di fulmini e bomba d’acqua a Bacoli

Nelle stesse ore, anche la Campania è stata teatro di eventi meteorologici estremi. A partire dalle 9 del 7 luglio, una tempesta di fulmini ha colpito il Golfo di Napoli, interessando in particolare Napoli, Ischia, Procida, Pozzuoli e Bacoli. A lanciare l’allarme era stata già dalla sera precedente la Protezione Civile regionale, con una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valida fino alla mezzanotte.

A Bacoli, si è registrata una delle bombe d’acqua più intense degli ultimi decenni: 90 mm di pioggia in meno di un’ora. “Abbiamo attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale,” ha dichiarato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, “e disattivato le ZTL per agevolare il deflusso delle auto.” Le zone più colpite dell’isola di Ischia sono state Ischia Porto, Testaccio e Casamicciola Terme, dove si segnalano allagamenti e caditoie saltate.

