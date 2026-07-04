“Calmi, basta”. Djokovic, lite furibonda in campo: caos a Wimbledon

Wimbledon, con la sua tradizione e l’esposizione mediatica che accompagna ogni incontro sul Centre Court e sui campi principali, continua a essere un contesto in cui la qualità tecnica si intreccia con la gestione della pressione. Venerdì 3 luglio 2026, durante il terzo turno dello Slam londinese, l’attenzione non si è concentrata soltanto sul livello del gioco, ma anche su un episodio di forte nervosismo che ha coinvolto Novak Djokovic, impegnato contro il francese Arthur Rinderknech.

La partita, descritta come tutt’altro che lineare, ha mostrato fin dalle prime fasi quanto l’equilibrio potesse essere fragile. A rendere la sfida più complessa è stata la capacità dell’avversario di rimanere agganciato al punteggio e di approfittare di passaggi a vuoto del serbo, costringendolo a un confronto più dispendioso del previsto in termini di energie e concentrazione.

Nel corso del primo set si è verificata la sequenza che ha innescato la tensione: dopo aver ottenuto un vantaggio considerato importante, Djokovic ha incassato l’immediato controbreak di Arthur Rinderknech. Il punto di rottura non è stato legato a un confronto diretto con l’avversario, ma alla comunicazione con il proprio angolo, con segnali evidenti di irritazione e gesti rivolti verso la zona riservata al suo staff.

Il nervosismo del campione serbo è apparso in modo progressivo, con reazioni visibili tra uno scambio e l’altro: scuotimenti del capo e sguardi insistenti verso il box hanno anticipato l’episodio più acceso. In un contesto come quello di Wimbledon, dove ogni movimento viene seguito da pubblico e telecamere, l’alterazione emotiva è diventata rapidamente un elemento centrale della narrazione della partita.