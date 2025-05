Choc in Vaticano, il candidato Papa avrebbe accusato un malore: poi si scopre la verità

Il Vaticano è in fermento mentre si avvicina l’inizio del Conclave, previsto per il 7 maggio. Recenti indiscrezioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla salute di un candidato di spicco per il papato, suscitando ansia tra i fedeli che attendono con trepidazione il successore di Papa Francesco. (Continua…)

Il candidato Papa avrebbe accusato un malore

Secondo l’agenzia Agi, le voci hanno avuto origine da un sito americano, CatholicVote.org, che ha riportato un episodio di “breve malore” avvenuto il 30 aprile, alla fine di una sessione della Congregazione Generale. La notizia, supportata da fonti interne, descrive il cardinale coinvolto come svenuto, provocando allarme tra i presenti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)