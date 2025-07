Carlo Ancelotti condannato: quanto dovrà scontare

Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico della Nazionale brasiliana, è stato recentemente condannato dalle autorità giudiziarie spagnole. L’inchiesta, che ha avuto origine da fatti risalenti al 2014 durante la sua esperienza sulla panchina del Real Madrid, ha portato a una sentenza emessa dalla Sezione 30 del Tribunale provinciale di Madrid.

Arriva la sentenza per Carlo Ancelotti

Le indagini condotte dalle autorità spagnole hanno riguardato soprattutto i contratti di sponsorizzazione e i proventi derivanti dai diritti d’immagine, una voce rilevante nel bilancio personale di molti allenatori e calciatori di primo piano. La complessità della normativa fiscale sui redditi provenienti dall’estero ha rappresentato uno degli elementi centrali del caso.

La sentenza rappresenta l’epilogo di un’indagine approfondita della Procura di Madrid, che ha analizzato le dichiarazioni fiscali di Ancelotti relative agli anni 2014 e 2015. Nel dettaglio, il tribunale ha ritenuto che nel primo anno l’allenatore abbia omesso di dichiarare parte dei compensi ottenuti tramite lo sfruttamento della propria immagine, mentre per l’annualità successiva è stato invece assolto.

Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere in Spagna per frode fiscale

Il procedimento legale ha riconosciuto l’allenatore italiano colpevole di aver evaso circa 400 mila euro relativi ai diritti d’immagine, non adeguatamente dichiarati al fisco spagnolo. Tuttavia, vista l’assenza di precedenti penali, la condanna non comporta l’obbligo di detenzione per Ancelotti, come previsto dalla normativa spagnola per pene inferiori ai due anni.

Oltre alla pena detentiva sospesa, è stata comminata una multa di 386mila euro, a fronte di una contestazione iniziale che superava il milione di euro. Il pronunciamento ha tenuto conto di diverse attenuanti, tra cui il risarcimento integrale del danno da parte di Ancelotti prima della conclusione del processo.

