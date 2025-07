Caso Garlasco, l’incredibile dettaglio notato in diretta sulle gemelle Cappa

Il caso Garlasco continua a suscitare grande attenzione anche a distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Nonostante la sentenza definitiva nei confronti di Alberto Stasi, la vicenda rimane al centro del dibattito pubblico, alimentata da nuove analisi, ipotesi e collegamenti inediti. Il fascino e la complessità di questa tragica storia risiedono anche nella presenza di elementi oscuri e dettagli mai chiariti, tra cui la pista esoterica e il coinvolgimento delle gemelle Cappa, cugine della vittima.

Garlasco, il quadro di Saturno Buttò rilancia la pista esoterica

Negli ultimi anni, la diffusione di programmi televisivi di approfondimento come Quarto Grado e Zona Bianca ha contribuito a riportare alla luce alcuni aspetti sul caso. In particolare, durante una recente puntata condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4, sono stati presentati dei quadri di Saturno Buttò ritenuti inquietanti per la loro somiglianza con le gemelle Stefania e Paola Cappa. L’opera raffigura due donne, una delle quali con una stampella e un’aureola: un dettaglio che ha subito richiamato l’attenzione, dato che nel 2007 Paola faceva realmente uso di una stampella a causa di un infortunio.

Questa coincidenza è stata definita “inquietante” dagli osservatori più attenti, ma l’autore dei dipinti, il pittore veneto Saturno Buttò, ha prontamente smentito ogni collegamento diretto: “Non conosco nessuno al di fuori della mia cerchia di modelli”, ha dichiarato. Nonostante la sua presa di posizione, la curiosità attorno a queste opere si è accentuata quando si è scoperto che Mattia Capra, amico di Marco Poggi e Andrea Sempio, pubblicava frequentemente sui social immagini dei dipinti di Buttò. Capra, pur non essendo mai stato indagato, viene spesso menzionato per i suoi interessi legati a contesti considerati oscuri.

