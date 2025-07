“Non ci inginocchiamo”: la decisione delle calciatrici al match contro la nazionale italiana, cosa succede

Le calciatrici della nazionale inglese si presenteranno in campo stasera per la semifinale degli Europei femminili contro l’Italia con un gesto deciso, compatto, silenziosamente eloquente. Hanno scelto di fare squadra, tutte insieme, per inviare un messaggio chiaro su un tema che da tempo, purtroppo, finisce tra le cronache sportive, spesso oscurando la competizione e l’atmosfera che dovrebbe animare lo sport. Una decisione simbolica che rompe con la consuetudine delle partite precedenti e segna una linea netta.

Per la prima volta durante questo Euro 2025, le calciatrici inglesi non si inginocchieranno prima del fischio d’inizio. Il gesto che aveva accompagnato ogni gara disputata finora, carico di significato nella lotta contro ogni forma di discriminazione, verrà momentaneamente sospeso.

“Rimarremo in piedi prima del calcio d’inizio”, ha comunicato la squadra in una nota ufficiale. Una dichiarazione che ha suscitato attenzione e interrogativi, perché si tratta di una presa di posizione corale. Il gruppo ha spiegato che è arrivato il momento di cercare un’altra forma di protesta, più incisiva, più diretta.

England player Jess Carter has announced she is stepping away from social media due to the racist abuse she has endured.

She's bravely calling it out and it's disgusting she's had to do this.

I hope the FA, her manager and her team mates support her by calling it out as well ❤️ pic.twitter.com/ANKhO8p1dD