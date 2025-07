Fabio scomparso da giorni, poco fa la notizia peggiore: come l’hanno trovato

Da sabato non si avevano più notizie di Fabio. Era uscito in mattinata per un’escursione in solitaria, come gli capitava spesso, stavolta però senza far più ritorno. L’allarme è scattato nelle ore successive, quando familiari e amici, non vedendolo rientrare né ricevendo risposte al telefono, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Da quel momento si sono mobilitate squadre del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, unità cinofile e volontari, che hanno battuto metro dopo metro una vasta area montana, resa ancora più complessa da condizioni ambientali difficili. Dopo giorni di ricerche serrate, la vicenda ha avuto l’esito più tragico

Fabio Festa, tragico epilogo delle ricerche

Dopo giorni di ricerche tra le montagne della provincia di Brescia, si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Fabio Festa, 32 anni, residente a Chiari. Il suo corpo privo di vita è stato localizzato in un canalone nella zona del Blumone, nell’Alta Valle del Caffaro. L’uomo era disperso da sabato scorso, quando aveva intrapreso un’escursione da solo, senza più dare notizie di sé.

Le operazioni di soccorso e il ritrovamento del corpo

L’ultimo segnale del telefono cellulare di Fabio è stato rilevato nei pressi di un sentiero che conduce alla cima del Blumone. Il corpo è stato individuato a circa 450 metri da quel punto, probabilmente dopo una caduta accidentale nel canalone. La zona, caratterizzata da difficoltà di accesso e condizioni ambientali complesse, ha reso necessario l’intervento coordinato di più squadre di soccorso, tra cui Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri e diversi volontari. Il recupero della salma, ancora in corso, verrà ultimato con il trasferimento all’ospedale di Esine per gli accertamenti previsti.

