Meteo, ciclone Circe in arrivo: temperature giù anche di 10 gradi. Ecco dove. Un cambio di scena drastico si appresta a colpire il Paese. Dopo giorni roventi dominati dall’anticiclone africano, l’Italia si prepara ad affrontare l’arrivo del ciclone Circe, un vortice ciclonico in discesa dalla Francia che, a breve, cambierà radicalmente le condizioni meteo sul Nord Italia e non solo. Mentre il Sud continua a bruciare sotto temperature estreme, le regioni settentrionali si troveranno nel pieno di temporali violenti, grandinate e un crollo termico anche di 8-10°C. Siamo alle porte di un weekend di forte instabilità, che segnerà uno spartiacque nell’Estate 2025.

Anticiclone africano e caldo record

L’atmosfera sembra immobile, arroventata da un sole implacabile che domina i cieli italiani. Ma dietro l’apparente calma estiva si prepara un cambiamento improvviso, capace di stravolgere l’equilibrio climatico del Paese. L’estate 2025 sta vivendo una delle sue fasi più estreme, tra ondate di calore africano e temporali in agguato pronti a irrompere come ospiti inattesi. I meteorologi lo sanno bene: quando l’aria diventa elettrica, qualcosa di grosso sta per accadere.

È il famigerato anticiclone africano il protagonista indiscusso di questi giorni. Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, “siamo nel cuore di una delle fasi più roventi dell’estate” e il Sud Italia, insieme a Sicilia e Sardegna, si trova in trincea. Le temperature hanno raggiunto picchi fino a 45°C nell’entroterra siciliano, innescando una situazione di vera e propria emergenza climatica. Il sole brucia senza sosta e l’aria è immobile, densa, come sospesa prima di un possibile ribaltamento atmosferico.

Ma non tutto il Paese boccheggia allo stesso modo. Mentre il Centro-Sud resta schiacciato sotto il peso dell’afa, al Nord si comincia ad avvertire un cambio d’aria. La tensione meteorologica cresce, e si manifesta nei primi temporali prealpini, annunciatori di una svolta.

Temporali al Nord: l’arrivo di Circe

Già dalla sera di mercoledì 23 luglio, l’aria fresca inizia a fare breccia sulle Alpi e Prealpi, dove si svilupperanno i primi temporali localizzati. Fenomeni che, nel corso della notte, potrebbero propagarsi verso la Valle Padana settentrionale. Si tratta solo di un’anteprima. Il vero evento scatenante è atteso nelle 24 ore successive.

A guidare questa incursione instabile sarà Circe, un vortice ciclonico in arrivo dalla Francia. Il suo ingresso in scena è previsto per giovedì 24 luglio, quando porterà con sé un’intensa attività temporalesca che colpirà inizialmente le zone alpine, per poi allungarsi su Piemonte e Lombardia occidentale nel pomeriggio. Le previsioni indicano fenomeni intensi, con rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Una rottura significativa nel dominio del caldo.

