Harry e William, chi era la cugina trovata morta a 20 anni: scoperta choc vicino al corpo – Era il 14 luglio 2025. In una residenza di campagna nel cuore del Wiltshire, a Norton, vicino a Malmesbury, una giovane donna di vent’anni stava preparando le valigie per una vacanza con gli amici. Niente lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Ma il destino ha rotto il silenzio con un colpo secco.

Rosie Jeanne Burke Roche, 20 anni, è stata trovata senza vita all’interno della proprietà di famiglia. A scoprire il corpo sono state la madre e la sorella, che l’hanno trovata ormai priva di sensi accanto a un’arma da fuoco. La notizia, diffusa inizialmente con discrezione, ha poi assunto una risonanza più ampia per via della sua genealogia: Rosie Roche era cugina di secondo grado dei principi William e Harry. A stabilirlo, la fitta trama delle relazioni tra casati dell’aristocrazia britannica.

Il dolore per una perdita tanto improvvisa

L’udienza preliminare sull’accaduto si è svolta nei giorni scorsi presso il tribunale di Wiltshire e Swindon. Il coroner Grant Davies ha classificato la morte della giovane come non sospetta, escludendo il coinvolgimento di terze persone. Nonostante questo, un’inchiesta ufficiale è stata aperta, per chiarire le dinamiche che hanno portato al decesso. Resta il dolore per una perdita improvvisa, avvenuta in un contesto apparentemente sereno, mentre la ragazza si apprestava a partire per una vacanza.

