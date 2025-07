Choc in spiaggia, scatta il fuggi fuggi dei bagnanti: cos’è successo (VIDEO)

Un’ondata di caldo estremo sta colpendo l’Europa meridionale, generando fenomeni atmosferici che sembrano usciti da un romanzo di fantascienza. In Francia, le temperature hanno raggiunto livelli record, descritti dagli esperti come “mai registrati” prima. Le temperature, che in alcune regioni superano i 40 gradi, sono accompagnate da eventi meteorologici insoliti che stanno interessando l’intero bacino del Mediterraneo.

Caldo record in Europa

In Spagna e lungo le coste mediterranee, i valori termici hanno raggiunto picchi storici, spinti da un anticiclone africano che porta aria calda dal Sahara. Gli esperti prevedono un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni, aggravato da un alto tasso di umidità che rende il caldo ancora più insopportabile. Anche le gite al mare sono diventate meno piacevoli, con acque che sembrano “brodo bollente” e notti tropicali che non offrono alcun sollievo dal calore.

Fenomeno del Roll Cloud: cosa sono le nuvole a rullo

Domenica scorsa, in Portogallo, l’ondata di calore ha dato vita a un raro e spettacolare fenomeno: la formazione di una “Roll Cloud“, o “nuvola a rullo”, che si è stagliata minacciosa sopra le spiagge atlantiche. Le immagini, diffuse sui social media, mostrano una massa orizzontale che avanza dal mare verso la terra, suscitando stupore tra i bagnanti. Molti si sono ritirati per trovare riparo, mentre altri hanno catturato l’evento con i loro dispositivi, consapevoli di assistere a un fenomeno atmosferico di grande impatto visivo.

