Choc in spiaggia, trovata morta sul lettino: la cercavano da ieri

L’alba si è tinta di sgomento in una frequentata località balneare della costa adriatica, dove la routine mattutina è stata interrotta da una scoperta sconvolgente. Il personale di uno stabilimento balneare, ancora impegnato a ripristinare l’ordine dopo il maltempo della notte, ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna su un lettino. La scena ha generato un clima di incredulità tra i presenti, coinvolgendo sia i bagnini che gli operatori turistici.

San Benedetto, donna di 55 anni trovata morta sul lettino in spiaggia

Il primo ad accorgersi della presenza della donna è stato un bagnino, che ha prontamente avvisato il numero unico di emergenza 112. In breve tempo sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Capitaneria di Porto. Nonostante la rapidità dei soccorsi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto alcune ore prima secondo una prima stima degli operatori sanitari.

L’intervento delle autorità è stato immediato. Gli agenti hanno delimitato l’area, avviando le procedure per l’accertamento delle cause del decesso e per l’identificazione della vittima, resa inizialmente difficile dall’assenza di documenti personali. Solo grazie alla segnalazione di una persona preoccupata, la situazione ha iniziato a chiarirsi nelle ore successive.

Il compagno aveva denunciato la scomparsa della vittima

Secondo quanto riferito dalle autorità, la donna era stata vista l’ultima volta nel tardo pomeriggio del giorno prima. In seguito alla denuncia del compagno, erano già state avviate le ricerche, che si sono purtroppo concluse con il tragico ritrovamento all’alba. I familiari sono stati informati e assistiti dalle autorità competenti.

La conferma dell’identità è arrivata solo dopo alcune ore, mentre sulle spiagge si diffondevano domande e apprensione. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno gestito l’area con la massima discrezione, cercando di ridurre al minimo il disagio tra i turisti e gli operatori della zona. La notizia si è rapidamente diffusa tra i residenti e i villeggianti, alimentando preoccupazione e richieste di informazioni.

