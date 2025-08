Simona morta in piscina, l’amica rompe il silenzio: “Stava benissimo, poi…”

La notte tra il 2 e il 3 agosto si è trasformata in un dramma inspiegabile per chi conosceva Simona Cinà. L’atleta 20enne della Gala Sport Academy, originaria di Palermo, è stata trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria, dopo una festa di laurea. A raccontare gli ultimi momenti della ragazza è Francesca Evola, studentessa e amica stretta.

Le indagini e le prime evidenze raccolte

La Procura di Termini Imerese ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. I carabinieri hanno sequestrato diverse bottiglie di alcolici nella villa, mentre secondo alcuni testimoni almeno due ragazzi si sono tuffati per tentare di soccorrere Simona, dopo averla notata senza vita in un angolo poco illuminato della piscina. Le testimonianze raccolte risultano finora concordanti e collaborano con gli inquirenti.

Nonostante la raccolta di numerosi elementi, le cause esatte della morte di Simona Cinà restano da chiarire. Gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione la sequenza degli eventi, analizzando i filmati delle telecamere interne, ascoltando testimonianze e attendendo i risultati degli accertamenti tossicologici per far luce sui fatti.

Giovedì l’autopsia della vittima

Il punto chiave dell’inchiesta sarà l’autopsia, programmata per giovedì prossimo. L’esame, disposto nell’ambito del procedimento per omicidio colposo ancora senza indagati, dovrà stabilire se la causa della morte sia annegamento, arresto cardiaco o altro. Solo il risultato dell’anatomopatologico potrà offrire risposte concrete a familiari e investigatori.

Nei giorni successivi al dramma, ulteriori dettagli sono emersi grazie alle testimonianze dei presenti e alle indagini in corso. Gli investigatori stanno verificando le dinamiche della festa, i comportamenti dei partecipanti e il consumo di alcolici. Vengono inoltre analizzati i messaggi e le chiamate effettuate da Simona e dai suoi amici durante la serata. Cosa ha raccontato l’amica che era lì con lei quella tragica sera?

