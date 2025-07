Cinema in lutto, addio all’iconica attrice: il male che se l’è portata via

In un’estate apparentemente tranquilla, la notizia è arrivata in punta di piedi, come sapeva fare lei. Nessun clamore, nessuna dichiarazione spettacolare. Solo una conferma silenziosa che ha lasciato il mondo dello spettacolo e il pubblico in un senso di vuoto. Per giorni si era parlato di un lutto nel mondo della recitazione britannica, ma nessuno aveva ancora svelato l’identità dell’artista scomparsa. Fino a oggi.

Joanna Bacon non c’è più: l’annuncio che nessuno voleva leggere

A spegnersi, il 14 giugno scorso, è stata Joanna Bacon, attrice di teatro, cinema e televisione, interprete apprezzatissima da generazioni di spettatori inglesi. Aveva 72 anni e combatteva da tempo contro una malattia che l’ha lentamente portata via. Il decesso è stato reso noto solo dopo la cerimonia funebre, celebrata il 15 luglio, come richiesto dalla famiglia in forma privata. A dare l’annuncio ufficiale è stata la Harlow Theatre Company, compagnia teatrale con cui Bacon aveva collaborato a lungo. In un comunicato, la compagnia ha parlato di una donna “di grande umanità, esempio per tutti noi”.

La signora del teatro britannico

Joanna Bacon era una figura solida e rispettata nel panorama teatrale inglese. In scena aveva saputo essere intensa, vibrante, e mai sopra le righe. La sua carriera ha attraversato decenni e stili, dai classici shakesperiani alle produzioni contemporanee, sempre con una dedizione fuori dal comune. Chiunque l’abbia vista recitare, anche solo una volta, ha percepito quella qualità rara che solo gli attori veri sanno trasmettere: l’onestà.

Molti registi parlano di lei come una “garanzia”: si preparava con rigore, ascoltava, studiava il testo, ed entrava nei personaggi con una discrezione magnetica. Il pubblico la amava proprio per questo: sapeva emozionare senza mai cercare l’applauso.

