Conclave, colpo di scena del cardinale Becciu: cosa ha deciso

Finalmente è arrivata la decisione del cardinale Angelo Becciu sul Conclave. La sua scelta sottolinea la sua fedeltà alla Chiesa e al Papa, soprattutto in un momento tanto cruciale. (Continua…)

Attesa per il Conclave che eleggerà il nuovo Pontefice

Da ieri, la Cappella Sistina è ufficialmente chiusa al pubblico e anche le visite ai Giardini Vaticani sono state sospese, segni inequivocabili che l’inizio del Conclave è imminente. Questi sviluppi hanno attirato l’attenzione di oltre 70mila fedeli che hanno visitato la tomba di Papa Bergoglio nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in segno di devozione e aspettativa.

Il clima in Vaticano è caratterizzato da un profondo raccoglimento, mentre cresce l’attesa per l’inizio delle deliberazioni cardinalizie. Tuttavia, le recenti tensioni non sono passate inosservate, e l’atmosfera è moderata da un misto di speranza e ansia per il futuro della Chiesa. Nel frattempo, è arrivata la decisione del cardinale Becciu. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)