“È crollato tutto”: tragedia in Italia, morti 3 operai. Come è successo

Un tragico incidente sul lavoro ha colpito la città di Napoli nella mattinata odierna, causando sgomento nella comunità locale. Intorno alle 9:30, un ponteggio mobile installato su una palazzina residenziale in via Domenico Fontana, nel quartiere Vomero, ha improvvisamente ceduto, provocando la caduta di tre operai impegnati in lavori di manutenzione straordinaria.

Tragedia in un cantiere nel quartiere Vomero

Come riporta Adnkronos, i tre lavoratori, tutti esperti del settore edile, erano impegnati con dei lavori di manutenzione in una palazzina del Vomero, a Napoli. Gli operai stavano utilizzando un montacarichi fissato alla facciata dell’edificio, all’altezza del sesto piano, quando la struttura ha subito un cedimento improvviso. Le vittime sono cadute nel vuoto per diversi metri, senza possibilità di mettersi in salvo.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti presenti sul posto, la causa del crollo sarebbe legata a un guasto strutturale del ponteggio, ma sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Alcuni residenti, testimoni oculari, hanno assistito impotenti alla scena, riferendo di un forte rumore seguito da urla disperate.

L’arrivo dei soccorsi

Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Tuttavia, per i tre operai non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dei lavoratori, trovati ai piedi dell’edificio. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante e ad escludere rischi per i residenti e il personale presente.

Oltre allo sgomento e al dolore per una tragedia che ha scosso profondamente la comunità, ora iniziano a sorgere anche domande su quanto accaduto. Come è potuto succedere un incidente di tale gravità? C’erano misure di sicurezza adeguate? Le prime risposte potrebbero arrivare dalle indagini già avviate dalle autorità competenti. Ecco cosa è emerso finora.

