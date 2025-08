“Esplode l’airbag all’improvviso”. Se hai questi modelli di auto, fai attenzione

La problematica legata agli airbag difettosi prodotti da Takata nel periodo compreso tra il 2009 e il 2019 continua a generare preoccupazione a livello mondiale. Nonostante la bancarotta dell’azienda avvenuta nel 2017, le conseguenze delle sue componenti difettose persistono, coinvolgendo milioni di veicoli in tutto il globo e mantenendo alta l’attenzione su tematiche di sicurezza stradale. Quali sono le automobili a rischio?

Richiamate le auto con airbag Takata

Il caso Takata rappresenta uno dei più ampi richiami della storia dell’industria automobilistica, con numerose marche e modelli coinvolti e un elevato livello di rischio per guidatori e passeggeri. L’allarme, infatti, non si è ancora spento: sono tuttora attive svariate campagne di richiamo, e il rischio per chi guida veicoli non ancora sottoposti a intervento di sostituzione resta concreto.

Le autorità e le associazioni di tutela dei consumatori sottolineano l’importanza di controllare regolarmente la propria vettura e di rispondere tempestivamente alle comunicazioni delle case automobilistiche riguardo ai richiami. Le informazioni relative ai veicoli potenzialmente coinvolti sono accessibili attraverso database ufficiali, e la verifica del VIN (numero di telaio) rappresenta il primo passo per garantire la propria sicurezza e quella dei passeggeri.

Le cause tecniche e le conseguenze degli airbag difettosi

Alla base del problema vi è l’utilizzo del nitrato di ammonio come agente propellente per il gonfiaggio degli airbag. Questo composto, scelto per motivi economici e di praticità, si è rivelato instabile in condizioni ambientali caratterizzate da elevata umidità e temperature variabili, provocando in alcuni casi esplosioni incontrollate all’attivazione dell’airbag. Invece di proteggere gli occupanti, il dispositivo può trasformarsi in un pericolo mortale, scagliando frammenti metallici ad alta velocità all’interno dell’abitacolo.

Il bilancio degli incidenti legati agli airbag Takata è tragico: secondo le stime ufficiali, decine di decessi e centinaia di feriti sono stati registrati a livello internazionale. Questi eventi hanno suscitato reazioni immediate da parte delle autorità di controllo, spingendo i produttori automobilistici ad avviare campagne di richiamo di portata senza precedenti.

