Fischi e urla contro Sinner durante la finale: è bufera

Non è stata una finale facile, e non solo per il livello del gioco. Durante il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Roland Garros, il pubblico dello stadio Philippe Chatrier ha mostrato apertamente la sua preferenza, trasformando un evento sportivo di altissimo livello in un’arena bollente. Fischi, cori e urla hanno più volte interrotto il gioco, costringendo la giudice di sedia a richiamare all’ordine i presenti con un insistente: “Sil vous plaît, sil vous plaît”. Ma l’invito al silenzio è spesso caduto nel vuoto.

Tutto il tifo per Carlos: cori e favoritismi

Fin dai primi game si è percepito chiaramente da che parte pendesse la simpatia del pubblico: “Carlos, Carlos!” hanno gridato centinaia di voci, specialmente nei momenti più delicati per lo spagnolo. Quando Alcaraz era sotto di due set a zero, la folla si è fatta ancora più rumorosa, tentando probabilmente di spingerlo alla rimonta. Una situazione che ha reso ancora più difficile la concentrazione per l’azzurro, costretto a servire tra urla, brusii e vere e proprie interruzioni non richieste.

