Francis Kaufmann, dramma al rientro in Italia: finisce in ospedale

È atterrato a Roma tra le proteste e un malore improvviso Francis Kaufmann, il 46enne americano sospettato del duplice omicidio nel parco di villa Pamphili. L’uomo è stato estradato dalla Grecia dopo un lungo iter giudiziario. Le indagini sul caso fanno ora un passo avanti decisivo: sui reperti biologici trovati sulla scena del crimine è stato isolato un profilo genetico maschile riconducibile a lui. Un colpo importante per l’inchiesta che mira a ricostruire il brutale delitto di Roma.

Leggi anche: Scuolabus si schianta in Italia, a bordo diversi bambini

Francis Kaufmann accusato del duplice omicidio nel parco romano di Villa Pamphili

L’accusa nei confronti di Francis Kaufmann è gravissima: duplice omicidio volontario. A coordinarne l’inchiesta è l’aggiunto Giuseppe Cascini, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell’indagine. Le vittime sono Anastasia Trofimova, 28 anni, compagna del sospettato, e Andromeda, la bambina di appena 11 mesi che si ritiene possa essere la figlia di Kaufmann.

I loro corpi erano stati ritrovati nei primi giorni di giugno in un’area boschiva di villa Pamphili, uno dei parchi più grandi di Roma. Kaufmann, inizialmente irreperibile, aveva tentato di far perdere le proprie tracce espatriando in Grecia.

Estradato da Atene con un Falcon dell’Aeronautica Militare

Il rientro in Italia di Francis Kaufmann, fermato a Larissa, in Grecia, dopo giorni di latitanza, è avvenuto nella giornata di venerdì 11 luglio 2025. Il volo speciale, un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino, dopo aver trasportato l’indagato sotto la scorta dello Scip, dello Sco e della squadra mobile di Roma.

Ma il trasferimento non è stato privo di tensione: Kaufmann avrebbe dato in escandescenza, attaccando verbalmente gli agenti e sostenendo di essere stato picchiato. «Denuncerò tutti», avrebbe urlato l’americano prima di accusare un malore. Una volta in Italia, è stato trasferito in ospedale per accertamenti, in attesa di comparire davanti ai magistrati romani.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva