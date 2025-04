Fratellini di 7 e 13 anni mangiano uova di Pasqua, poi la tragedia: cosa si scopre

Due fratellini di 13 e 7 anni sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro dopo aver mangiato un uovo di Pasqua. Il caso ha scosso l’opinione pubblica e acceso un’ondata di indignazione e dolore in tutto il Paese. I media parlano di una delle vicende più crudeli degli ultimi anni, e sui social è un fiume di messaggi di cordoglio per i due piccoli angeli. (Continua dopo le foto)

Il regalo di Pasqua trasformato in tragedia

La tragedia è avvenuta durante le festività pasquali. Dopo aver consumato il cioccolato, i due bambini e la madre hanno accusato forti malori. Trasportati d’urgenza in ospedale, il più piccolo è morto poche ore dopo, mentre la sorella maggiore è deceduta cinque giorni dopo. La madre, invece, è sopravvissuta, ma rimane ricoverata in condizioni stabili. (Continua dopo le foto)

Brasile, uova di Pasqua avvelenate: due bambini morti, arrestata l’ex compagna del padre

La tragedia si è consumata a Imperatriz, in Brasile. Jordélia Pereira, 36 anni, avrebbe inviato un vassoio con uova di cioccolato decorate con cura e accompagnate da un biglietto. “Con amore, a Miriam. Buona Pasqua!!”. Il regalo è arrivato alla casa della famiglia del suo ex compagno, attuale compagno di Miriam, madre delle due giovani vittime. La donna è stata arrestata con l’accusa di duplice omicidio aggravato e tentato omicidio. Pur avendo ammesso di aver comprato le uova, ha negato di averle avvelenate. Tuttavia, gli elementi raccolti contro di lei – dalla registrazione delle telecamere alla testimonianza del destinatario del pacco – hanno convinto la polizia a procedere con l’arresto. Al momento, si attende l’esito definitivo degli esami tossicologici per identificare la sostanza velenosa utilizzata. Perché la donna avrebbe commesso un atto tanto atroce?

