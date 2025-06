Fulmine colpisce l’acqua improvvisamente: in ospedale 20 persone che nuotavano – Era una tranquilla giornata d’estate. Il cielo era limpido, il sole alto, le risate dei bambini si mescolavano agli schizzi d’acqua. Nulla faceva presagire quello che sarebbe successo di lì a poco. Poi, all’improvviso, un rombo secco, quasi surreale, e una scossa che ha attraversato l’acqua come una frusta invisibile. In pochi attimi, la spensieratezza ha lasciato spazio al panico.

Il fulmine a ciel sereno in acqua : 20 persone ferite

Martedì 24 giugno, poco prima delle 17, un fulmine ha colpito l’acqua nei pressi della diga di Dreher Shoals, all’interno del Lake Murray Public Park. Il luogo era affollato: famiglie, gruppi di bambini, adulti in cerca di refrigerio si stavano godendo la giornata senza alcun segnale d’allerta. Nessuna pioggia, nessun tuono in lontananza. Eppure, una singola scarica elettrica ha trasformato l’area balneabile in un incubo. Secondo quanto riferito da Vanessa Diaz, portavoce della contea di Lexington, non si era verificato alcun temporale: “Era solo una nuvola di passaggio, ma è bastata per scatenare il disastro”. Un fulmine, una sola scarica, e venti persone sono rimaste coinvolte.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Non appena l’allarme è scattato, sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco della contea, il servizio sanitario d’urgenza e la polizia dello sceriffo locale. Le operazioni di soccorso sono state complesse, anche per l’effetto di sorpresa e per il numero di feriti: 18 persone, tra cui 12 minori, sono state trasportate in ospedale. Altri due sono stati assistiti sul posto. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita. Alcuni hanno riportato forti contusioni, altri semplicemente shock o scosse elettriche localizzate, ma la rapidità dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori.

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, il fulmine avrebbe colpito un cavo metallico collegato a delle boe galleggianti che delimitano l’area dedicata alla balneazione. Alcuni dei presenti si stavano tenendo proprio a quel cavo al momento dell’impatto, mentre altri nuotavano a breve distanza. Il metallo ha fatto da conduttore, trasmettendo l’elettricità a tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze. “Tutti hanno avvertito una forte scossa“, ha spiegato un portavoce dei vigili del fuoco, “Siamo stati fortunati che le conseguenze non siano state più gravi”.

