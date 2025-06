Garlasco, spunta l’audio choc sull’operaio Muschitta: nuove ombre sul caso – Un nuovo audio ha riacceso i riflettori sul caso di Garlasco, portando alla luce dettagli sconcertanti sul comportamento del testimone Marco Muschitta. L’operaio, noto per la sua testimonianza poi ritrattata riguardo a una ragazza bionda in bicicletta vista allontanarsi dal luogo del delitto di Chiara Poggi, sembra essere stato minacciato e forse addirittura pagato per tacere. La registrazione, pubblicata in esclusiva da Il Tempo, coinvolge soggetti chiave di quel periodo, rendendo la vicenda ancora più intricata.

Il 17 luglio 2022, l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto e Alfredo Sportiello, dirigente dell’Asm di Vigevano, discutono apertamente del silenzio di Muschitta, definendolo un «quaquaraquà». Sportiello suggerisce che il testimone sia stato minacciato e forse ricompensato per il suo silenzio, gettando così nuove ombre sulle indagini seguite all’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. Questo solleva domande sulla condotta degli inquirenti di allora.

Secondo le nuove informazioni, Muschitta aveva inizialmente condiviso la sua versione dei fatti con il suo capo già il 27 settembre 2007. Durante un interrogatorio di oltre quattro ore, il suo racconto fu interrotto due volte senza spiegazioni. Più tardi, dichiarò di essersi inventato tutto, portando a un proscioglimento dall’accusa di calunnia verso Stefania Cappa, la persona da lui accusata. Le intercettazioni successive con il padre, che alludevano a possibili pressioni, furono considerate irrilevanti. Tuttavia, l’audio di Marchetto e Sportiello suggerisce che Muschitta sia stato spinto a ritrattare. Sportiello, nel verbale del 9 ottobre 2007, confermò di aver trasmesso la testimonianza di Muschitta agli inquirenti, insieme ai fogli di servizio che evidenziavano la sua presenza in via Pascoli nell’orario cruciale.

