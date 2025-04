Gene Hackman, l’autopsia rivela la verità: come è morto veramente

La notizia della morte di Gene Hackman, premio Oscar e icona del cinema americano, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo. Il 26 febbraio 2025, l’attore 95enne è stato trovato senza vita nella sua residenza di Santa Fe, New Mexico, insieme alla moglie Betsy Arakawa, 65 anni, e uno dei loro cani. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento di un assistente che aveva notato la presenza di Arakawa attraverso una finestra. Inizialmente, le circostanze della loro morte sono sembrate misteriose, ma le indagini hanno portato a una spiegazione definitiva che chiude il caso. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gene Hackman: una vita segnata da gravi patologie

Il leggendario attore, noto per ruoli indimenticabili in film come The French Connection e Unforgiven, aveva una storia medica complessa. Secondo l’Office of the Medical Investigator del New Mexico, Hackman soffriva di insufficienza cardiaca congestizia e di gravi alterazioni ipertensive croniche, condizioni che avevano richiesto interventi chirurgici significativi, tra cui l’impianto di un pacemaker biventricolare nell’aprile 2019. L’autopsia ha anche evidenziato caratteristiche neurodegenerative compatibili con il morbo di Alzheimer. Queste condizioni hanno contribuito alla sua morte, avvenuta circa una settimana dopo quella della moglie. Ma cosa è successo esattamente? (Continua a leggere dopo la foto…)

Betsy Arakawa: una morte solitaria e misteriosa

Betsy Arakawa, concertista e moglie di Hackman dal 1991, è deceduta prima di lui, probabilmente il 18 febbraio. La causa della sua morte è stata identificata come hantavirus pulmonary syndrome, una rara malattia polmonare trasmessa da roditori. Nonostante le sue condizioni di salute, Arakawa era stata vista in pubblico solo pochi giorni prima della sua morte, mentre faceva acquisti da sola. Un’analisi dei suoi dispositivi elettronici ha rivelato che aveva cercato informazioni su sintomi influenzali e COVID-19 prima di cercare assistenza medica. Le indagini hanno escluso la presenza di segni di violenza o di intossicazioni ambientali, ma hanno confermato la presenza di roditori nella proprietà, suggerendo una possibile fonte di infezione. Ma vediamo cosa è emerso riguardo alla morte di Gene Hackman, sul cui corpo è stata effettuata un’autopsia.

