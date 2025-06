Giorgia Meloni travolge Conte al senato: parole pesantissime (VIDEO) – Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte alla vigilia del Consiglio europeo. La premier, intervenuta a Palazzo Madama per illustrare la posizione italiana sul prossimo vertice UE, ha colto l’occasione per replicare duramente al leader del Movimento 5 Stelle, che poche ore prima l’aveva attaccata in Aula con toni molto accesi.

Nel suo discorso, Meloni ha puntato il dito contro le incoerenze dell’ex presidente del Consiglio, ricordando un episodio preciso: “Conte dice di non aver sottoscritto l’impegno sul 2% di spesa militare, ma le firme parlano. Una firma è una firma.” E ha proseguito rivendicando la coerenza delle sue posizioni: “Io invece quell’impegno l’ho sempre condiviso, perché sono convinta che l’Italia debba rafforzare la propria difesa. Non voglio che la nostra sicurezza dipenda da altri”. Secondo la premier, affidarsi agli Stati Uniti per la protezione militare ha reso l’Europa occidentale “subalterna”, e ha chiarito che l’autonomia strategica è una priorità del suo governo: “Chi firma deve farlo con serietà. Conte ha firmato, poi ha detto ‘sì, ma non lo rispetto’. Non è il mio modo di fare politica”.

La Meloni tranchant: “Voglio che l’Italia sia affidabile”

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha poi evidenziato le conseguenze negative della linea adottata in passato dai governi Conte: “Questo atteggiamento ha contribuito a farci percepire come un Paese inaffidabile. Io invece voglio che l’Italia venga riconosciuta come uno Stato serio, credibile e rispettoso degli impegni.” Parole che hanno raccolto applausi convinti dai banchi del centrodestra, evidenziando il clima acceso all’interno dell’Aula. Non è mancata una frecciata personale rivolta proprio all’ex premier ora leader dei 5 stelle.

