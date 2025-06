Grave lutto per Alessandro Di Battista: il triste annuncio

Alessandro Di Battista, ex componente del Movimento 5 Stelle, ha condiviso sui social un annuncio doloroso. Le parole con le quali Di Battista ha detto addio alla persona scomparso sono intrise di dolore e amore. L’ex parlamentare ha espresso tutto il suo affetto per , un uomo che ha profondamente segnato la sua vita.

Leggi anche: Giorgio Armani, si è saputo solo oggi: le sue condizioni di salute

Lutto per Alessandro Di Battista, è morto il padre Vittorio: il commovente addio

Alessandro Di Battista piange la scomparsa del padre, Vittorio Di Battista, avvenuta a Roma. Con un messaggio intriso di dolore e amore, ha descritto il suo papà come un “grande papà“. “È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui”, si legge.

L’addio di Alessandro Di Battista sui social

Di Battista ha espresso il suo dolore con parole semplici ma cariche di significato: «Io sto male ovviamente. Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto. Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola».

Nel suo post, l’ex parlamentare ha espresso gratitudine verso il personale medico che ha assistito il padre durante la malattia: «Ringrazio i medici e gli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea. Sono eroi della sanità pubblica che non so a volte come facciano a resistere in determinate condizioni». Ha concluso con un toccante saluto: «Ciao papà, grazie».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva