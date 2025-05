“Hanno detto che sono morto”: Matteo Bassetti, spunta il video falso (VIDEO)

“Tragedia spaventosa a Roma. Stamattina il dottor Matteo Bassetti è stato mortalmente ucciso con colpi d’arma da fuoco”. È questa la frase shock pronunciata da una finta Valentina Bisti in un finto servizio del Tg1, diventato virale nelle ultime ore. Ma la notizia è completamente falsa. Il servizio è stato generato con l’intelligenza artificiale, sfruttando immagini, audio sintetici e deepfake per simulare un vero servizio del telegiornale Rai.

Il volto e la voce della giornalista, così come lo sfondo e il tono da breaking news, sono stati ricreati in modo incredibilmente realistico. Un esempio inquietante di come le nuove tecnologie possano essere utilizzate per diffondere fake news potenzialmente pericolose.

L’infettivologo: “Io non ho più parole”

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato lo stesso Matteo Bassetti, che ha pubblicato il video sui propri canali social con un lungo sfogo: “Io non ho più parole. Continuano a falsificare la mia voce, a minacciarmi, a dire che sono morto. Ora addirittura che mi hanno sparato. Che brutto mondo!”

Il medico si è mostrato visibilmente provato, chiedendo l’intervento delle autorità competenti: “Possibile che la polizia postale e la magistratura non siano in grado di fermare tutto questo?” L’attacco, infatti, non è isolato: da mesi Bassetti è vittima di deepfake, disinformazione e montaggi falsi che usano la sua immagine per generare sconcerto o diffondere teorie complottiste.

