Simon and the Stars, l’oroscopo della settimana: la classifica dei segni. Chi non ha mai avuto bisogno di una bussola nei momenti più confusi? Simon and the Stars, con il suo inconfondibile stile, riesce a rendere l’oroscopo settimanale molto più di una sequenza di previsioni astrali: è una mappa emotiva, una guida ironica e brillante per chi si sente perso tra dubbi, sogni e decisioni da prendere. Dal 5 all’11 maggio 2025, l’astrologo più pop d’Italia svela la sua nuova classifica: un mix di colpi di scena, ribaltoni e piccole rivincite astrali che potrebbero stravolgere l’umore di molti. Scopriamo insieme chi sale, chi scende e, soprattutto, chi può finalmente tirare un sospiro di sollievo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Branko, l’oroscopo della settimana: quale segno spicca il volo

Leggi anche: Addio a molte delle serie Tv più amate: chiude il famoso canale Tv, fan in lutto

Simons and the Stars: la classifica dal 5 all’11 maggio

Le stelle, si sa, non brillano sempre per tutti. E questa settimana lo Scorpione si ritrova in una posizione decisamente scomoda: la dodicesima, in fondo alla classifica. Dopo qualche giorno di tensioni e malumori, sembra che l’energia manchi e il cielo non sia dei più collaborativi. Non va molto meglio al Cancro, che si posiziona all’undicesimo posto, in discesa rispetto alla settimana precedente. Il rischio? Farsi travolgere dai pensieri e perdere di vista le priorità. Anche il Capricorno, solitamente solido e determinato, si ferma al decimo posto: un rallentamento che può trasformarsi in opportunità solo per chi sa leggere tra le righe del destino. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “I Fatti Vostri”, Paolo Fox sparito da tre giorni: che fine ha fatto?

Oroscopo: top e flop

Sorprende invece la Bilancia, che risale al nono posto: un piccolo passo avanti che, secondo Simon, “potrebbe preludere a un ritorno in scena più interessante del previsto”. I Pesci restano all’ottavo posto, stabili, ma non troppo entusiasti. Un limbo emotivo in cui, per non perdersi, è necessario ritrovare motivazione. Scivola invece la Vergine, settima in classifica, alle prese con un cielo che richiede più elasticità e meno perfezionismo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva