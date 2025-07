Incidente choc in autostrada, traffico bloccato per chilometri: ci sono vittime. Nel primo pomeriggio di martedì 15 luglio, un violento incidente stradale ha scosso una delle principali arterie autostradali del Paese. Intorno alle 14, per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura si è scontrata con un mezzo pesante. L’impatto è stato devastante: tre persone hanno perso la vita sul colpo, insieme a un animale domestico che viaggiava con loro. Gravemente ferite anche una donna e una bambina, entrambe trasportate d’urgenza in ospedale, dove versano in condizioni critiche. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti che si sono protratti per ore.

Incidente fatale in galleria: il bilancio

Le prime ricostruzioni indicano che il veicolo coinvolto sia stato tamponato violentemente da un tir mentre a bordo viaggiavano cinque persone e un cane. L’impatto è stato fatale per i tre uomini e per l’animale, mentre le due superstiti – una donna di 35 anni e una bambina – sono state soccorse dal servizio di elisoccorso regionale Pegaso e trasportate d’urgenza in ospedale. Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse: i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare strumenti specifici per liberare i feriti da una vettura completamente deformata.

Incidente sulla A1 nella Variante Valico: la dinamica

L’incidente mortale è avvenuto all’interno della galleria al km 26+800 dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra Firenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello, in direzione Bologna. Gli agenti della polizia stradale stanno ancora effettuando accertamenti sulla dinamica, ma secondo le testimonianze raccolte il veicolo sarebbe stato colpito dal mezzo pesante in modo diretto, causando la morte immediata delle tre vittime. L’automobile, dopo l’impatto, si è ridotta a un ammasso di lamiere, ostacolando le operazioni di soccorso.

