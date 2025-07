Aereo precipitato, la triste scoperta: chi c’era tra le vittime. Un silenzio irreale ha avvolto domenica l’aeroporto di Londra Southend, interrotto solo dalle sirene dei soccorsi e dal rombo di un aereo che, pochi istanti dopo il decollo, ha smesso di volare. Un Beechcraft B200 Super King Air, impegnato in un volo sanitario, si è schiantato appena lasciata la pista. Nessuno dei quattro occupanti è sopravvissuto.

Le autorità britanniche, insieme all’Agenzia per gli incidenti aerei (AAIB), hanno avviato un’indagine per far luce sulle cause del disastro. Ma mentre gli esperti passano al vaglio ogni dettaglio — dal motore ai registri di volo, dalle condizioni meteo alle comunicazioni radio — i pensieri di molti corrono alle vittime. La storia personale di una delle persone a bordo, emersa dopo la tragedia, ha scatenato un’ondata di forte sgomento. Una beffa del destino — crudele e incomprensibile — per chi era salito a bordo con un compito nobile o con un futuro ancora da scrivere.

Londra, aereo precipitato: sono 4 le vittime

Durante una conferenza davanti all’aeroporto, il sovrintendente capo Morgan Cronin ha voluto spiegare la tragedia accaduta nei cieli di Southend a Londra. «Poco dopo il decollo, l’aereo ha avuto problemi ed è precipitato all’interno del perimetro aeroportuale. – ha dichiatato – Purtroppo, possiamo confermare che tutte e quattro le persone a bordo sono decedute. Stiamo lavorando per identificarle ufficialmente. Al momento, riteniamo che siano tutte cittadine straniere».

Testimonianze dirette dell’accaduto

Tra i testimoni, John Johnson di Billericay, presente in aeroporto con la famiglia, ha raccontato a PA Media: «Abbiamo salutato i piloti, e loro ci hanno ricambiato. L’aereo ha completato una virata di 180 gradi per allinearsi alla pista, ha preso velocità ed è decollato. Dopo appena tre o quattro secondi in volo, ha iniziato a inclinarsi bruscamente verso sinistra, poi si è capovolto e si è schiantato al suolo. È esplosa una grande palla di fuoco. Tutti erano scioccati. Anche i bambini e le famiglie hanno assistito alla scena».

