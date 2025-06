Incidente spaventoso in tangenziale, la scena da brividi: traffico bloccato. Un impatto violentissimo ha spezzato due vite lungo una strada tangenziale trasformata in teatro di tragedia. Un uomo e una donna, in sella a una moto, si sono scontrati frontalmente con un autoarticolato: l’urto non ha lasciato loro scampo. Le dinamiche dell’incidente sono ora al vaglio degli investigatori, chiamati a ricostruire con precisione le fasi di quanto accaduto.

Incidente in tangenziale: morti due centauri

L’incidente, avvenuto vicino ad uno svincolo della tangenziale, ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine e dei soccorsi. I due motociclisti hanno perso la vita sul colpo, come confermato dalla centrale operativa della Polizia Municipale, guidata dal capitano Sarnacchiaro, in collaborazione con la Polizia Stradale. Secondo quanto riportato da Fanpage, le prime ricostruzioni — ancora in fase di verifica — ipotizzano una dinamica complessa: la moto potrebbe essere stata coinvolta inizialmente in un impatto con un’automobile.

A seguito di questo primo urto, il mezzo a due ruote avrebbe perso il controllo, finendo la sua corsa contro un camion sopraggiungente. Proprio quest’ultimo impatto si sarebbe rivelato letale per i due passeggeri, deceduti sul colpo. Le testimonianze raccolte sul posto descrivono una scena da brividi che ha lasciato un devastante impatto emotivo tra i presenti sul tratto.

Le testimonianze da brividi sulla tragedia

Un testimone oculare dell’incidente avvenuto sulla tangenziale, ancora scosso dall’accaduto, ha dichiarato: «Sembrava la scena di un film dell’orrore. Uno dei due centauri era disteso senza vita sull’asfalto, la testa lontana dal corpo». Un altro testimone, riporta ancora “The Social Post” ha aggiunto: «Mia moglie è ancora sconvolta dalle scene viste poco fa su quel tratto di tangenziale».

La tragedia ha colpito profondamente anche chi si trovava in coda. «Una lunga fila si è formata poco dopo l’incidente. Ho dovuto chiudere gli occhi e detto ai miei familiari di non guardare, è stata veramente dura. Prego per quelle povere vittime», ha raccontato un altro automobilista bloccato nel traffico.

