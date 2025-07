Incidente spaventoso in Italia, auto distrutte: chiusa la strada

Un impatto violentissimo, le lamiere contorte, la corsa disperata dei soccorsi: è questo lo scenario che si è presentato nella mattinata del 24 luglio 2025 sulla fondovalle Vitulanese, in provincia di Benevento, all’altezza dello svincolo per Castelpoto. Due auto si sono scontrate frontalmente in un tratto già noto per la sua pericolosità. Un uomo di 37 anni è morto sul colpo, mentre un 52enne è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei medici del 118.

Strada chiusa e rilievi in corso

L’intervento dei sanitari, dei carabinieri e dei vigili del fuoco è stato immediato. Nonostante la tempestività, nulla è stato possibile per salvare i due conducenti. La strada è stata chiusa per ore, trasformata in un’area sotto sequestro per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi distrutti. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire cosa abbia portato allo scontro: si ipotizzano velocità elevata, una manovra azzardata o un errore di valutazione. Tutte le possibilità restano aperte.

Indagini su cause e dinamica

Gli accertamenti proseguono su più fronti. La polizia stradale ha avviato l’analisi dei detriti, delle traiettorie e di eventuali immagini provenienti da telecamere di sorveglianza. Si cerca di capire se le condizioni della strada – visibilità, segnaletica, illuminazione – abbiano giocato un ruolo determinante. Non è la prima volta che quel tratto è teatro di incidenti gravi: la sua conformazione e la presenza di curve insidiose lo rendono ad alto rischio, soprattutto in determinate fasce orarie.

