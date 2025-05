Incidente al teatro per Marisa Laurito: arriva l’ambulanza

Paura per Marisa Laurito, che è rimasta vittima di uno spiacevole episodio. L’incidente, avvenuto nella serata del 15 maggio 2025, ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi e sollevato polemiche sulla sicurezza. Ecco cosa è accaduto e cosa chiedono ora i rappresentanti dei lavoratori.

Napoli, incidente al Teatro San Carlo: coinvolta anche Marisa Laurito

Tutto è accaduto tra le 19 e le 20 del 15 maggio 2025, nel pieno della prova d’assieme dell’opera La fille du régiment in scena al Teatro San Carlo di Napoli. Un pannello scenico, secondo la ricostruzione fornita dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), si è attivato fuori tempo, precipitando sul palco mentre erano presenti Marisa Laurito, Paola Tedesco e Takako Horaguchi. Le attrici si trovavano su una pedana sottostante, quando l’effetto scenico — programmato per attivarsi a palco vuoto — si è invece avviato anticipatamente. Il pannello ha colpito le artiste, provocando momenti di grande spavento e l’immediata chiamata dei soccorsi. Stando a quanto comunicato dalla RLS, una persona avrebbe riportato una frattura, un’altra un trauma con ematoma. Non risultano ferite gravi per Laurito, che si sarebbe recata di nuovo a teatro già il giorno successivo.

La versione del Teatro San Carlo: “Un effetto scenico mal sincronizzato”

Dalla direzione del Teatro Massimo partenopeo arriva una versione meno allarmante dell’accaduto: «Non è caduta alcuna scenografia, si è trattato di un effetto scenico previsto che si è attivato qualche secondo prima del previsto», si legge in una nota diffusa poche ore dopo. Il teatro chiarisce che il pannello in questione fa parte della messa in scena, e sarebbe comunque dovuto cadere — ma non in presenza degli attori. Secondo il San Carlo, si è trattato di un malfunzionamento tecnico, senza conseguenze gravi: «Ha colpito solo di striscio le ultime persone rimaste sulla pedana, tra cui la signora Laurito». Nessun danno serio dunque, tanto che l’attrice si è già ripresentata per la prova generale. Tutti i lavoratori coinvolti, si precisa, sono assicurati.

