Infortunio Sinner, brutte notizie per il campione: cosa succede

Wimbledon si trova al centro dell’attenzione per le condizioni di Jannik Sinner, dopo che un improvviso annuncio ha cambiato il programma della giornata. Tutto era organizzato per una sessione di allenamento cruciale nel pomeriggio di martedì, ma la notizia della cancellazione ha suscitato non poche preoccupazioni. Darren Cahill, allenatore e commentatore tecnico ESPN, aveva inizialmente rassicurato: «Jannik si allena alle 16». Tuttavia, poco dopo è arrivato il cambio di programma, aumentando le incertezze sulle reali condizioni del numero uno del ranking mondiale.

L’annullamento dell’allenamento è giunto dopo una notte agitata, seguita a una caduta durante il match degli ottavi contro Grigor Dimitrov. Lo stesso Sinner aveva espresso una certa inquietudine: «Sono un po’ preoccupato. Il colpo non è stato duro, ma ho sentito fastidio, soprattutto sul servizio e sul dritto». La squadra dell’azzurro si è attivata immediatamente per sottoporlo a controlli medici approfonditi, al fine di valutare l’entità dell’infortunio.

Gli esami clinici e il momento dell’infortunio in campo

Alle ore 10 locali, Jannik Sinner si è sottoposto a una risonanza magnetica. Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali dal suo team, la prenotazione del campo per l’allenamento aveva dato speranza circa una ripresa rapida. Pare che non siano emerse fratture o danni gravi, ma l’effettiva tenuta del gomito sinistro sarebbe stata verificata solo con un test pratico sul campo, poi reso impossibile dall’annullamento della sessione. L’incidente è avvenuto all’inizio degli ottavi di finale, precisamente nel primo game e sul punteggio di 40-40. Dimitrov ha costretto Sinner a una corsa estrema verso l’angolo più lontano del campo; la scivolata e l’impatto con polso e gomito, dovuti al mancato rilascio della racchetta, hanno causato il problema fisico che ora tiene tutti con il fiato sospeso.

Il prosieguo della partita e il sostegno del pubblico

Nonostante il dolore, Sinner ha proseguito la partita, pur mostrando limiti evidenti nei movimenti e nei colpi, in particolare sul servizio e nel diritto, mentre il rovescio risultava più stabile. Dimitrov ha gestito l’incontro fino all’abbandono, avvenuto sul parziale di 3-6, 5-7, 2-2, un risultato che testimonia la resilienza dell’italiano, rimasto in campo nonostante la difficoltà.

La vicenda si è arricchita di un ulteriore elemento umano: Grigor Dimitrov, al suo quinto ritiro consecutivo in uno Slam, è stato applaudito dal pubblico, mentre la fidanzata Eiza Gonzalez ha inviato un messaggio di supporto. Sinner, sebbene qualificato per i quarti, affronta ora una situazione di incertezza legata alle sue condizioni fisiche. Successivamente agli esami diagnostici, Sinner è stato seguito dallo staff medico federale e ha pranzato regolarmente, segno che la routine quotidiana non è stata completamente stravolta. Era previsto un ulteriore test in campo per valutare la funzionalità del braccio, ma anche questo appuntamento è stato annullato in extremis. Secondo quanto trapela, non si registrano peggioramenti; la scelta è stata dettata dalla necessità di adottare un approccio prudente in vista della sfida contro Ben Shelton.

