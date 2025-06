Inzaghi-Inter, poco fa la notizia ufficiale: cosa ha deciso – Milano, sede dell’Inter. In un giorno qualunque diventato straordinario, si gioca una partita diversa dal solito: non ci sono palloni né fischi d’arbitro, ma c’è in palio il futuro della panchina nerazzurra. Intorno alle 16, all’interno di una sede “terziaria” di Viale della Liberazione, neppure quella principale, si sono riunite tre figure chiave: Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. L’aria è tesa, le bocche cucite. Ora sappiamo cos’è accaduto.

Inzaghi-Inter, poco fa la notizia ufficiale: cosa ha deciso

In ballo c’è molto di più di una semplice decisione tecnica: si tratta di voltare pagina o rilanciare, di chiudere un ciclo o provare a rinnovarlo. A far da cornice, una proposta clamorosa arrivata da molto lontano. Fino a poche settimane fa, nessuno avrebbe messo in dubbio la permanenza del tecnico piacentino. Un campionato dominato, una Supercoppa vinta, uno spogliatoio saldo. Poi, però, è arrivata quella finale. Quel 5-0 incassato dal PSG in Champions League ha lasciato segni profondi. Non solo sul campo, ma anche nella testa dell’allenatore, che già da tempo sentiva di aver dato tutto. La sconfitta ha accelerato riflessioni personali che covavano da mesi. E proprio mentre Inzaghi si interrogava sul suo futuro, dall’Arabia Saudita è arrivata la chiamata dell’Al-Hilal, con un’offerta che avrebbe fatto vacillare chiunque. Economicamente irrinunciabile, ma anche carica di aspettative, ambizioni e visibilità.

Dentro le stanze dell’Inter

Nel pomeriggio milanese, gli incontri si sono susseguiti. Prima l’avvocato Angelo Capellini, da sempre uomo dei contratti in casa Inter. Poi arriva l’anticipazione della Gazzetta dello Sport, secondo cui Inzaghi avrebbe già deciso di lasciare la panchina, nonostante un contratto in vigore fino al 30 giugno 2026. L’allenatore, presente in sede, continua il colloquio con Marotta e Ausilio. Le sensazioni pendono tutte verso un addio, ma da Viale della Liberazione trapela solo silenzio. Il favorito per succedere a Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, in modo netto, è Cesc Fabregas del Como.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva