Italia, missile perso in mare: scatta l’emergenza

Un missile militare, modello Aster 30, è stato accidentalmente smarrito dalle forze armate italiane durante un’esercitazione. L’ordigno giace ora a oltre 600 metri di profondità, a circa dieci miglia nautiche dalla costa. La situazione ha portato all’avvio di una complessa operazione di recupero, affidata a una società esterna sotto incarico diretto della Difesa. Le attività di recupero coinvolgeranno diverse unità specializzate.

Missile militare “perso” nel mare di Sardegna, le operazioni di recupero e i rischi per la popolazione

L’ordigno si trova nel Mare di Sardegna, tra Tertenia e Villaputzu, nel settore orientale dell’Isola, riporta Il Fatto Quotidiano. La vicenda ha attirato l’attenzione sia delle istituzioni sia dell’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle esercitazioni militari in aree prossime a zone turistiche e sulla gestione degli armamenti ad alta tecnologia. L’episodio, seppur raro, non è il primo del genere e si inserisce in un quadro più ampio di incidenti che, secondo fonti militari, sono considerati “fisiologici” nelle attività addestrative complesse.

Caratteristiche e importanza del missile Aster 30

L’Aster 30 rappresenta uno dei sistemi missilistici più evoluti impiegati in Europa. Con una portata di 120 chilometri, è progettato per l’intercettazione di minacce aeree e può essere lanciato sia da unità navali sia da postazioni terrestri. Il missile è parte integrante del sistema Samp-T, sviluppato dal consorzio Eurosam (MBDA Italia, MBDA Francia e Thales). Nel 2023, Italia e Francia hanno sottoscritto un accordo per la produzione di 700 esemplari destinati all’Ucraina, per un valore complessivo di due miliardi di euro.

La sua perdita è avvenuta all’interno del Poligono interforze del Salto di Quirra – Perdasdefogu (Pisq), un’area già teatro di precedenti esercitazioni e incidenti. La presenza di materiali militari inesplosi nel fondale è monitorata costantemente, ma il ritrovamento di un Aster 30 così vicino alla costa rappresenta una situazione di particolare rilievo per la sicurezza nazionale.

