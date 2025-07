Italiana va a Lourdes e guarisce inspiegabilmente: “Cos’è successo”

È tornata a camminare dopo anni sulla sedia a rotelle. Antonia, italiana, affetta da sclerosi laterale primaria, ha sperimentato una guarigione improvvisa dopo un’immersione nelle acque del santuario di Lourdes. Il suo caso, al centro di una conferenza medica in corso nella cittadina francese, è stato definito il 72esimo “inspiegabile” nella storia del santuario. Un evento che riapre il dibattito tra fede e scienza. Ecco cosa è accaduto.

Una guarigione che sfida la medicina

Antonia Lofiego, 67 anni, volontaria dell’Unitalsi, era affetta da sclerosi laterale primaria (Pls), una rara forma neurodegenerativa per la quale, al momento, non esistono cure risolutive. Costretta su una sedia a rotelle, la donna si è recata a Lourdes, il celebre luogo di pellegrinaggio mariano noto per i casi di presunte guarigioni miracolose.

Dopo l’immersione nelle acque del santuario, una volta rientrata a casa, ha avvertito un miglioramento immediato. In poco tempo ha ripreso a camminare. Un fatto tanto incredibile da causare un mancamento al marito, testimone della scena.

Il parere degli esperti e la valutazione scientifica

A confermare l’eccezionalità dell’evento è anche l’Istituto Auxologico Italiano, coinvolto nella valutazione del caso attraverso la partecipazione del neurologo Vincenzo Silani, tra i massimi esperti mondiali di Sla e patologie neurodegenerative, nonché direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Auxologico IRCCS.

«La signora è il caso numero 72 di guarigione ‘inspiegabile’ nella storia di Lourdes», spiega l’istituto, precisando che si tratterebbe del primo caso accertato riguardante una patologia neurodegenerativa. Un fatto senza precedenti che ha attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale.

