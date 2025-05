Jannik Sinner, la madre lascia gli spalti durante il match: cosa è successo. Quando la tensione diventa protagonista, è difficile riuscire ad affrontare un avversario con efficacia, ma il numero uno al mondo non si è lasciato trasportare mantenendo la concentrazione e affrontando l’incontro come solo lui sa fare. In un Foro Italico infuocato e gremito, Jannik Sinner ha scritto un capitolo epico della sua carriera. Ma accanto a lui in questo nuovo capitolo di successo, nell’ombra, una figura chiave mancava: la madre, Siglinde. La donna ha spiegato il motivo, curioso e del tutto inaspettato, della sua assenza.

Jannik Sinner, la calma che spaventa

C’è qualcosa di magnetico in Jannik Sinner. Non urla, non spacca racchette, non si agita nemmeno quando tutto sembra perduto. La sua forza è glaciale, quasi disturbante per chi lo affronta: mentalmente imbattibile, trasmette l’idea di uno che non si lascia scalfire da nulla, nemmeno da un 6-1 incassato in apertura. È lì che cambia marcia, senza mai cambiare espressione. Sinner non incanta con la teatralità di altri colleghi più scenografici, ma ti inchioda con la sua tenuta mentale, la sua capacità di restare dentro ogni punto come se fosse l’unico, il decisivo.

È un’unicità rara, forse tutta sua, quella di ribaltare l’inerzia senza affidarsi a scosse emotive o gesti plateali. Resta calmo, ragiona, colpisce. E quando lo fa, non lascia scampo. È questo che lo rende un campione, più ancora della tecnica impeccabile o del fisico costruito a prova di maratona. Ma torniamo a quel match.

Jannik Sinner, la tensione che si taglia col coltello

Mentre il Centrale tremava per l’ennesima rimonta dell’altoatesino, la regia si è posata su Hanspeter Sinner, immobile e impassibile tra il pubblico. Nessun segno, invece, di Siglinde, che aveva già lasciato il suo posto al termine del primo set, quando Tommy Paul aveva umiliato suo figlio con un secco 6-1. Cosa è accaduto.

