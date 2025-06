Kate Middleton, brutte notizie sulla principessa: sono giorni d’ansia – C’era un tempo in cui ogni apparizione pubblica di Kate Middleton era una garanzia: sorrisi impeccabili, cappellini perfetti, e una grazia che sembrava inattaccabile. Poi è arrivata la malattia e da allora ogni sua uscita è diventata qualcosa di raro, quasi sacro. Al Royal Ascot, l’evento mondano più british dell’anno, Kate non c’era. Una sedia vuota che ha fatto rumore. Non solo tra i presenti, ma anche sulle pagine dei giornali. A rincarare la dose è arrivata una rivelazione dal Daily Beast: la Principessa del Galles avrebbe deciso di rallentare ulteriormente.

Un’agenda ridotta: la nuova normalità di Kate

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, Kate Middleton non ha intenzione di presenziare a molti altri eventi nei prossimi mesi. Non si tratta solo di una questione fisica: è anche una scelta consapevole, personale, profonda. «È stato troppo difficile, purtroppo per lei, fare tre apparizioni in meno di una settimana. Le conseguenze sono state dure. Kate prenderà le cose molto più con calma per il resto dell’anno», ha confidato una fonte anonima al Daily Beast. L’apparizione al Trooping the Colour e poi all’Ordine della Giarrettiera ha lasciato un segno. Eventi solenni, faticosi, in pubblico, sotto gli occhi del mondo. Per chi sta affrontando la remissione da un cancro, come ha dichiarato Kate a gennaio, anche tre uscite possono diventare una maratona.

Più vita privata, meno esposizione mediatica

Il messaggio è chiaro: la futura regina sta ridefinendo il suo equilibrio tra impegni ufficiali e benessere personale. E la decisione non stupisce. Kate è sempre stata una figura pubblica molto amata, ma mai del tutto a suo agio con la pressione costante dell’attenzione mediatica. «Kate sta riconsiderando la sua vita, il suo equilibrio tra lavoro e vita privata. Non ha mai trovato facile gestire le apparizioni pubbliche, né l’attenzione e le critiche che ne derivano», ha raccontato la fonte. Un’affermazione che apre uno squarcio inedito su una donna che, dietro il ruolo e l’etichetta, è prima di tutto madre, moglie, e persona.

