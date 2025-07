La star 64enne della tv devastata dall’Alzheimer: il video del marito commuove il web (VIDEO)

C’è un volto che per anni ha illuminato le mattine dei telespettatori britannici, un volto familiare, rassicurante, capace di accompagnare con grazia e intelligenza le giornate più ordinarie. Quel volto è quello di Fiona Phillips, 64 anni, storica conduttrice del programma GMTV. Oggi quel volto sorride ancora, ma dietro quel sorriso si nasconde una battaglia dura e silenziosa: quella contro l’Alzheimer, diagnosticatole nel 2022. Una diagnosi che ha cambiato tutto, ma che non ha scalfito la forza con cui Fiona continua ad affrontare ogni giorno.

Un libro per non essere dimenticata

Nel 2023, un anno dopo aver ricevuto la diagnosi, Fiona ha deciso di raccontarsi in un libro intimo e coraggioso, scritto con l’aiuto del marito Martin Frizell. Il titolo è emblematico: Remember When: My Life. Un’opera che è molto più di una biografia. È un manifesto di resistenza, un gesto di amore verso la vita e verso la memoria che rischia di sfuggirle. Con disarmante sincerità, Fiona confessa nelle pagine finali un episodio che colpisce al cuore: “A un certo punto ho dimenticato che stavo scrivendo un libro”. Un’ammissione che racconta più di mille parole cosa significhi convivere con questa malattia.

Una passeggiata e un gelato: la vita che resiste

Nonostante tutto, Fiona continua a vivere con dignità e dolcezza. È così che molti fan l’hanno rivista in un video pubblicato dal marito Martin sui social: un pomeriggio soleggiato a Londra, un gelato alle mandorle in mano, una passeggiata nel parco, un sorriso spontaneo. In sottofondo, le parole di ringraziamento rivolte a chi le invia messaggi d’affetto, sostegno e ricordi. Un gesto semplice, ma potente. E anche se la memoria può vacillare, l’amore e il calore umano restano intatti.

