Luna Berlusconi, chi è la cugina anticonformista di Pier Silvio che si è sposata in sneakers

Ha fatto discutere, ma anche sorridere, la scelta fuori dagli schemi di una donna il cui cognome pesa quanto una dinastia. Luna Berlusconi, classe 1975, figlia di Paolo Berlusconi e dunque cugina diretta di Pier Silvio, ha detto sì per la terza volta in una cerimonia intima, lontana dai riflettori e dai cliché nuziali.

Accanto a lei, un uomo altrettanto conosciuto, con un percorso eclettico e apprezzato nel panorama artistico e culturale italiano. Il giorno delle nozze è stato segnato da scelte controcorrente, piccoli gesti che raccontano una personalità indipendente, lontana dalle formule preconfezionate e allergica alla spettacolarizzazione. Una cerimonia sobria, ma capace di far parlare per la forza silenziosa con cui ha detto tutto.

Leggi anche: “Tutto vero”: impresa storica dell’Italia e quell’abbraccio che tutti sognavamo

Luna Berlusconi e il matrimonio tra sneakers e ironia

La location scelta per il matrimonio, riporta Tv Blog, è stata tutt’altro che mondana: Piozzano, nel piacentino, ha accolto una cerimonia civile semplice, celebrata da Patrizia Marocco. Pochi invitati, niente clamore, ma tanto affetto. Gli sposi lo hanno ribadito: “Si è brindato all’amore”. A lasciare il segno è stata anche l’ironia pungente del padre di Luna, Paolo Berlusconi, zio diretto di Pier Silvio, che dalle colonne de La Libertà ha commentato così: “Dopo due tentativi, mia figlia ha finalmente trovato la sponda giusta, ed era ora perché non sa cucinare”.

Un modo forse dissacrante per raccontare una felicità autentica, che ha trovato posto anche sui social. Luna ha condiviso alcuni scatti del grande giorno, attirando una pioggia di consensi per la sua scelta anticonvenzionale, simbolo di una donna che ha fatto della libertà e dell’indipendenza una firma riconoscibile.

Leggi anche: Dal campo da calcio ai riflettori di Mediaset: l’indiscrezione bomba sul volto di “Temptation Island”

Vittorio Vaccaro e Luna: un amore tra arte e ristorazione

Non è solo una coppia nella vita, ma anche nel lavoro. Luna e Vittorio Vaccaro gestiscono insieme La Bettola Siciliana, ristorante milanese noto per la sua atmosfera verace e l’anima teatrale. Vaccaro, oltre ad essere chef e imprenditore, è anche autore, attore e regista. Una figura poliedrica, specchio dell’eclettismo di Luna, che nella sua carriera ha saputo reinventarsi senza mai perdere il filo conduttore dell’arte.

A parlare è anche la sua riservatezza. Poco o nulla si sa dei motivi che hanno condotto al divorzio con il secondo marito, l’attore Edoardo Sylos Labini, artista raffinato e uomo di cultura. Con lui, come con altri episodi della sua vita privata, Luna ha sempre mantenuto una certa discrezione, scegliendo di raccontarsi per quello che fa, più che per quello che lascia alle spalle.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva