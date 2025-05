Lutto nel mondo del calcio, è morta la figlia del big degli anni ’80

Ha lasciato questo mondo come ha vissuto: in punta di piedi, ma con una luce che resterà accesa nel cuore di chi l’ha conosciuta. Una donna forte, solare, indipendente. Una figura discreta ma presente, legata profondamente alla sua città, alla sua famiglia e a ogni progetto in cui ha creduto con passione e determinazione.

Tiziana era il tipo di persona che si faceva amare senza forzature. Il suo sorriso era un marchio, la sua presenza una garanzia. Per chi ha frequentato il Miglio d’Oro Park Hotel di Ercolano, era molto più che una semplice amministratrice: era l’anima pulsante di un luogo che aveva saputo trasformare in una casa, in un’esperienza di accoglienza autentica.

